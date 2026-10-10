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Тульские новости

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Пётр Портянский о победе «Арсенала» над «Спартаком»: Матч получился успешным со всех точек зрения

Пётр Портянский о победе «Арсенала» над «Спартаком»: Матч получился успешным со всех точек зрения

Дмитрий Аленичев вернул в игру «Арсенала» фантазию и задор, что позволило команде забить 3 мяча и одержать победу.

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