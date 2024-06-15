МРОТ, депутаты и реальность

Alex Nемо

Насколько я понимаю Мишустину с командой не хватает денег для укрепления и развития экономики России (спасибо Силуанову и Набибулиной!). При этом существует вполне реальный резерв средств наполнения(восстановления) бюджета, который бы находился вне влияния сладкой парочки. Много раз приводил здесь расчёты сколько денег вернётся в бюджет, если от зряплат депутатов всего лишь отрезать по 150 тысяч в месяц. По большому счёту они даже не заметят (шучу, точно будут плакать и жаловаться на перегрузки на службе и на голодную жизнь.), а вот в годовой бюджет страны вернутся средства в объеме достаточном для строительства как минимум 3 космодромов типа Восточный и пары Крымских мостов в придачу! Есть и более серьёзное предложение - убрать из бюджета России статью расходов - зряплаты депутатов на всех уровнях. Возможно ли такое? Для тех кто не знает, депутаты в СССР получали зарплаты по месту работы, плюс небольшая депутатская надбавка и командировочные в период сессий (2 раза в год и не более 30 дней на сессию!). И только! Никаких персональных трахтомобилей с мигалками и жилых площадей в столице за счёт бюджета! Зато ведь реально решали вопросы, а не спали в удобных креслах! Люди могли к ним прийти на приём и решать вопросы не в Москве, а по месту откуда этих самых депутатов выбирали! Я например знал где я могу найти своего депутата, где находится его приёмная и в какие дни недели, в нерабочее для меня время, я мог к нему зайти на приём (не считая того что мы жили в соседних подъездах обычной пятиэтажки и, по большому счёту, я по-дружески всегда мог вечерком к нему забежать на рюмку чая!)...