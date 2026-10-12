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Царьград

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Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП на трассе

Годовалый ребенок погиб в лобовом ДТП на трассе

На 69-м километре автодороги под Новосибирском 63-летний водитель Toyota Corolla при повороте выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda Orthia, в салоне которой погиб годовалый мальчик.

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