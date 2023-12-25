Олимпийские игры в Италии – бурлящая тема: кто точно не поедет в нейтральном статусе?

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей.
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