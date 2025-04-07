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Российский IT-шник устроил дебош в баре Таиланда и исчез: мать начала поиски

Российский IT-шник устроил дебош в баре Таиланда и исчез: мать начала поиски

В Таиланде полиция задержала туриста из России после инцидента в одном из баров. Как сообщает Telegram-канал SHOT, речь идет о 22-летнем IT-специалисте, который прибыл в королевство 22 марта и проводил отпуск в Паттайе.

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