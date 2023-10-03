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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров («РБ Спорт»)

РПЛ рассматривает проведение равного числа туров в осеннем и весеннем кругах, возможно появление статуса «зимнего чемпиона». Групповой этап Кубка могут сократить до 3 туров («РБ Спорт»)

На прошлой неделе состоялось два заседания, на которых обсуждалось изменение формата чемпионата России.

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