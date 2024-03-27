В Приморье внесли изменения в закон о социальной поддержке льготников

По предложению главы региона депутаты Приморского края приняли в трех чтениях проект закона «О внесении изменений в Закон Приморского края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.