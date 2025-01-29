Зеленский теряет поддержку Евросоюза из-за политики Трампа — Дубинский

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза из-за стратегии США под руководством Дональда Трампа, направленной на развитие отдельных диалогов с членами ЕС для мирного урегулирования.