Зеленский теряет поддержку Евросоюза из-за политики Трампа — Дубинский

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в Telegram-канале, что Владимир Зеленский теряет поддержку Евросоюза из-за стратегии США под руководством Дональда Трампа, направленной на развитие отдельных диалогов с членами ЕС для мирного урегулирования.
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