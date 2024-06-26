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Путин использует пыль, как оружие

Путин использует пыль, как оружие

Несомненно, Кремлёвский Терран превзошёл самого себя в коварстве! Казалось, Путин использовал почти всё против Града на холме в попытке разрушить процветающую обдолбанную демократию ЛГБТК+++.

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Комментарии
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Юрий Пешков
Прекратите писать всякую .ерню!!!
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20 час.
m
mikmik
А еще космонавты Путина кидают с орбиты нечистоты на мирные базы НАТО, к которым Путин коварно придвинул границы России.
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18 час.
ВН
Валерий Николаевич
Очень смешно, просто невероятно смешно
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16 час.

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