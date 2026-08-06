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Царьград

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Диетологи рекомендовали ограничить потребление сладкого до 16:00

Диетологи рекомендовали ограничить потребление сладкого до 16:00

Диетологи советуют потреблять сладости утром или до 16:00, чтобы минимизировать вред для здоровья. Со временем ваши рецепторы адаптируются к менее сладким вкусам, уменьшая тягу к шоколаду и конфетам, и даже небольшие порции будут приносить больше удовольствия.

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