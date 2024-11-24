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Между войной и мафией грузины благоразумно выбрали последнее

Между войной и мафией грузины благоразумно выбрали последнее

Итак, партия «Грузинская мечта» продолжает праздновать победу на выборах в парламент. Официальный Тбилиси комментирует, что она обеспечила мир в Закавказье, предотвратив развитие украинского сценария на грузинской земле.

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