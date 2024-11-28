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В Европарламенте задумались, а не является ли Зеленский агентом Путина

В Европарламенте задумались, а не является ли Зеленский агентом Путина

Политнавигатор Война на Украине фактически закончилась, а Евросоюз продолжает накачивать эту страну оружием.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
На сегодня Украины потеряла бандеровцев с оружием в руках и иностранных наемников около 1 млн. + 4-5 млн. подранков. Утилизация Зеленским бандеровцев илёт полным ходом и пора ему Зеленкому давать за это награду. Если Зеленский продежится у власти еще 6 мес., то потери удвоятся. РВСН.
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