СХ

Сергей Храмов

На сегодня Украины потеряла бандеровцев с оружием в руках и иностранных наемников около 1 млн. + 4-5 млн. подранков. Утилизация Зеленским бандеровцев илёт полным ходом и пора ему Зеленкому давать за это награду. Если Зеленский продежится у власти еще 6 мес., то потери удвоятся. РВСН.