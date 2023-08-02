«Волынская резня была выяснением отношений между поляками»

Бандера скоро станет спасителем поляков*Просто одни польские граждане убивали других. Об этом заявил одиозный польский политик Павел Коваль.
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