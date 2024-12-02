«Сбербанк» планирует выдать 2,6 трлн рублей ипотечных кредитов в 2024 году. Об этом заявил глава кредитной организации Герман Греф в видеообращении к участникам DomClick digital forum«По итогам 2024 года мы прогнозируем выдать 2,6 трлн рублей ипотечных кредитов», - цитирует «РИА Новости» слова Грефа.