Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Продолжается проект „Театральное закулисье“, где у ребят есть возможность отправиться на экскурсии в театры Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте о том, что в ближайшие пять лет очень активное развитие получат школьные театры.
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