Ямское поле
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ямское поле

16 подписчиков

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Собянин рассказал о развитии дополнительного образования в Москве

Продолжается проект „Театральное закулисье“, где у ребят есть возможность отправиться на экскурсии в театры Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте о том, что в ближайшие пять лет очень активное развитие получат школьные театры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх