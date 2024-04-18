Названы города, в которых быстрее всего растут цены на жилье

Эксперты проанализировали стоимость в населенных пунктах Северо-Западного федерального округа Цены на жилье в Петербурге не сильно менялись за последний год, однако в некоторых городах Северо-Западного федерального округа они резко выросли.
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