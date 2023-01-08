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Фото: Александр Градский скрыл от кузины место захоронения ее отца и обнес могилу высоким забором

Фото: Александр Градский скрыл от кузины место захоронения ее отца и обнес могилу высоким забором

Наталья Градская, двоюродная сестра Александра Градского, прибывшая в Россию с большим трудом и передумавшая - по крайней мере, частично - от имущественного иска к экс-супруге и вдове своего прославленного родственника, не зря приехала на Родину.

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