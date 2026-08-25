Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за смерти Долли Партон

Amy Harris/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 25 августа распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны сроком на одну неделю в связи со смертью кантри-исполнительницы Долли Партон.
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