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Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за смерти Долли Партон

Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за смерти Долли Партон

Amy Harris/AP/TASS Президент США Дональд Трамп 25 августа распорядился приспустить государственные флаги на всей территории страны сроком на одну неделю в связи со смертью кантри-исполнительницы Долли Партон.

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