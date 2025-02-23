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Осторожно! В этом посте жутко добрые собаки

Осторожно! В этом посте жутко добрые собаки

Где бы вы ни увидели знак с надписью «Осторожно! Злая собака», вам наверняка приходит на ум образ злющей псины, которая так и ждет, как бы укусить зазевавшегося прохожего, потому что кусать своих хозяев ей надоело.

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