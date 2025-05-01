Красный волк

По своему внешнему виду красные волки напоминают лису, шакала и, конечно же, волка одновременно. Красные волки известны всем с детства, с того самого момента, когда вместе с киплинговским Маугли мы мысленно путешествовали по индийским джунглям.
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