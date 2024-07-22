Поезда остановились на МЦД-4 из-за неисправности пассажирского стоп-крана

Сегодня утром на Московских центральных диаметрах (МЦД)-4 в направлении Курского вокзала возникли проблемы с движением поездов после того, как пассажир случайно сорвал стоп-кран в одном из вагонов на платформе "Серп и Молот".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии