Подпольщик Лебедев: удар нанесли по аэродрому в Киеве, где обучают летчиков ВСУ

Удар нанесли в направлении закрытого аэродрома в Киеве, в котором обучают украинских летчиков. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
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