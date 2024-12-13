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Подпольщик Лебедев: удар нанесли по аэродрому в Киеве, где обучают летчиков ВСУ

Подпольщик Лебедев: удар нанесли по аэродрому в Киеве, где обучают летчиков ВСУ

Удар нанесли в направлении закрытого аэродрома в Киеве, в котором обучают украинских летчиков. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

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