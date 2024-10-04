Музыка: После романа с Бибером попала в психушку, а подруга подарила ей почку: Как Селена Гомес смогла покорить мир после предательства

Её низкий, обволакивающий голос невозможно спутать ни с чьим другим. Харизматичная брюнетка с горящим взглядом и очаровательной улыбкой мгновенно завоевала любовь публики, сыграв главную роль в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс».