Музыка: После романа с Бибером попала в психушку, а подруга подарила ей почку: Как Селена Гомес смогла покорить мир после предательства

Её низкий, обволакивающий голос невозможно спутать ни с чьим другим. Харизматичная брюнетка с горящим взглядом и очаровательной улыбкой мгновенно завоевала любовь публики, сыграв главную роль в диснеевском сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс».
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