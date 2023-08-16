Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок Европы с тремя разными клубами: с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

Гвардиола – первый тренер, выигравший Суперкубок Европы с тремя разными клубами: с «Барсой», «Баварией» и «Сити»

В матче за Суперкубок Европы «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы обыграл «Севилью» в серии пенальти (1:1, пен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх