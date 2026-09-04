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Калуга-поиск

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В Калужской области уничтожили ещё 10 дронов

В Калужской области уничтожили ещё 10 дронов

4 сентября в течение дня силами ПВО были уничтожены 10 беспилотников над территориями Бабынинского, Боровского, Жуковского, Износковского, Козельского, Сухиничского, Перемышльского и Ферзиковского муниципальных округов и на окраине Калуги.

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