Первый полет корабля Boeing к МКС отменили в последний момент

Первый пилотируемый полет корабля Starliner компании Boeing к МКС отменили в последний момент. Новый запуск могут запланировать до конца недели, сообщил менеджер коммерческой программы полетов НАСА Стив Стич.
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