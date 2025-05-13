В Оренбургской области полицейские продолжают принимать участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию Великой Победы

Накануне празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась встреча на территории города Бугуруслана, в которой приняли участие начальник УВМ УМВД России по Оренбургской области полковник полиции Рафик Куляев, начальник ОМВД России «Бугурусланский» полковник полиции Сергей Дубовицких и учащиеся МБОУ «СОШ № 2» МО «город Бугуруслан».