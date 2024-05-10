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ФОМ: 81% жителей РФ положительно оценили работу Путина на посту президента

ФОМ: 81% жителей РФ положительно оценили работу Путина на посту президента

Более 80% жителей РФ скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованные на официальном сайте фонда "Общественное мнение".

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