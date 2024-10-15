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Петербургский дневник

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Надо верить в чудеса и медицину: сегодня – Всемирный день борьбы с раком молочной железы

Надо верить в чудеса и медицину: сегодня – Всемирный день борьбы с раком молочной железы

Как жить с этим заболеванием? Где искать силы? И что нужно для того, чтобы победить? В беседе с нашим изданием своим опытом поделилась петербургская журналистка Жанна Скворцова Разговаривая с Жанной о ее истории, мы старательно избегали это го слова, но оно все равно вылезало, как и само заболевание.

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