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СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Таганрог

СК России возбудил дело о теракте после атаки на гражданские объекты Таганрога. Следователи собирают доказательства и устанавливают причастных к нападению.

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