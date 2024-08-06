Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

В Селенгинском районе введен режим "Повышенной готовности" из-за высокого уровня воды в реках

В Селенгинском районе введен режим "Повышенной готовности" из-за высокого уровня воды в реках

Власти Селенгинского района Бурятии приняли решение ввести режим "повышенной готовности" в связи с повышением уровня воды в реках Селенга, Чика и Хилок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх