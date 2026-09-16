Президент России Владимир Путин выступит с обращением 16 сентября

Президент России Владимир Путин обратится к гражданам по поводу парламентских выборов. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым