Поздравление от Юрия Моисеева с Днем защитника Отечества

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Сегодня мы вновь обращаем слова благодарности всем, кто избрал делом своей жизни защиту Родины, кто с честью и достоинством исполняет свой воинский долг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии