Поздравление от Юрия Моисеева с Днем защитника Отечества

Уважаемые калужане! От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Сегодня мы вновь обращаем слова благодарности всем, кто избрал делом своей жизни защиту Родины, кто с честью и достоинством исполняет свой воинский долг.