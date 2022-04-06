Кубок Казахстана по футболу. 1-й предварительный раунд. «Игилик» принимает «Женис», «Кайсар» против «Окжетпеса» и другие матчи

Кубок Казахстана по футболу. 1-й предварительный раунд. «Игилик» принимает «Женис», «Кайсар» против «Окжетпеса» и другие матчи

Сегодня пройдет первый предварительный раунд Кубка Казахстана по футболу.  Кубок Казахстана 1-й предварительный раунд «Игилик» – «Женис» – 14:00 «Кыран» – «Академия Онтустик» – 15:00 «Актобе Сити» – «Арыс» – 15:00 «Кайсар» – «Окжетпес» – 16:00 «Яссы» – «Хан-Тенгри» – 16:00 «Жетысу» – «Алтай» – 16:00 «СД Фэмели» – «Жас Кыран» – 16:00 «Байконур» – «Жас-Сункар» – 16:00 ПРИМЕЧАНИЕ: Время по Нур-Султану.

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