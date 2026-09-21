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Царьград

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На Кубани стартовал медиафорум для молодежи до 35 лет

На Кубани стартовал медиафорум для молодежи до 35 лет

Жители Краснодара от 12 до 35 лет могут до 30 сентября подать заявку на участие в региональном медиафоруме, организованном «Движением первых».

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