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Мартинс считает, что у Махачева не было шансов досрочно его победить в партере: «Думаю, этого вообще никогда бы не произошло. Никто не сможет меня засабмитить»

«Смог бы Ислам меня финишировать в партере? Думаю, этого никогда не произошло бы. Вообще никогда. Никто не сможет меня засабмитить», – заявил экс-боец UFC Адриано Мартинс.

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