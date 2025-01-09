Удары по Украине! Мощные взрывы под Полтавой: «Герани» по центральной части страны

ВС РФ нанесли удары по военным целям противника в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах. Также известно, что взрывы от налета наших «Гераней» прогремели в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях.