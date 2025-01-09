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  • Eduard
    Зеля,а ты в НАТО,вам что-то должны?Что выкинул Зелен...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️Внимание! Весь ЮГ...
  • Терехов Олег
    А чё такая суета в данном случае??? А там же пляжи . отели , фазенды слуг народа и прочих власть придержещих... Если ...Недостаточно дела...

Удары по Украине! Мощные взрывы под Полтавой: «Герани» по центральной части страны

Удары по Украине! Мощные взрывы под Полтавой: «Герани» по центральной части страны

ВС РФ нанесли удары по военным целям противника в Кременчуге, Кривом Роге, Полтаве, Черкассах. Также известно, что взрывы от налета наших «Гераней» прогремели в Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Харьковской областях.

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