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«Реал» готовит «Зениту» предложение по Ренану на 40 млн евро

«Реал» готовит «Зениту» предложение по Ренану на 40 млн евро

«Реал» попробует приобрести у «Зенита» 19-летнего Ренана. Руководство мадридского «Реала» готовит предложение для «Зенита» по трансферу 19-летнего защитника Роберта Ренана, сообщает обозреватель Кайке Силва на своей странице в социальной сети.

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