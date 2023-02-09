«Реал» готовит «Зениту» предложение по Ренану на 40 млн евро

«Реал» попробует приобрести у «Зенита» 19-летнего Ренана. Руководство мадридского «Реала» готовит предложение для «Зенита» по трансферу 19-летнего защитника Роберта Ренана, сообщает обозреватель Кайке Силва на своей странице в социальной сети.