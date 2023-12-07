В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет аферист, дважды обманувший предпринимателя из Нальчика

В Кабардино-Балкарии следователями ОП № 2 УМВД России по г.о. Нальчик окончено расследование уголовного дела по обвинению 63-летнего жителя Баксанского района в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере.
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