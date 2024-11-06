Тройная свадьба прошла в исправительной колонии Бурятии

В исправительной колонии № 2 в Бурятии состоялась церемония бракосочетания сразу трех пар. Мероприятие прошло в теплой атмосфере, в комнате для длительных свиданий, что подчеркнуло значимость семейных ценностей даже в условиях изоляции от общества.
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