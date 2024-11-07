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В России ответили на план Трампа по прекращению конфликта на Украине

В России ответили на план Трампа по прекращению конфликта на Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на условия одержавшего победу на президентских выборах в США Дональда Трампа относительно прекращения конфликта на Украине.

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