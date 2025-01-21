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Царьград

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МЧС: автобус с 12 пассажирами сгорел дотла на трассе в Башкирии

МЧС: автобус с 12 пассажирами сгорел дотла на трассе в Башкирии

В Башкирии посреди трассы загорелся автобус с 9 пассажирами и тремя водителями.Минувшей ночью в Башкирии на трассе загорелся пассажирский автобус с людьми.

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