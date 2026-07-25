Игорь Кобзев распорядился выделить средства на поддержку некоммерческих организаций Приангарья

В Иркутской области решили возобновить проведение конкурса «Губернское собрание общественности». Этот конкурс ранее проводился в регионе, направлен он на поддержку некоммерческих организаций Иркутской области.
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