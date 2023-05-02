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В Госдепе США отреагировали на атаки украинских дронов на объекты в России

В Госдепе США отреагировали на атаки украинских дронов на объекты в России

Участившиеся попытки атак Украиной российских объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов прокомментировали в Вашингтоне.

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