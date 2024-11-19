Глава МИД Цахна: Европа и команда Трампа обсуждают помощь Киеву и давление на РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна заявил, что европейские чиновники и команда избранного президента США Дональда Трампа обсуждают, как оказать поддержку Украине и надавить на Россию ради начала переговоров по урегулированию конфликта.
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