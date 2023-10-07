Глобальное предупреждение относительно некоторых «чудодейственных» продуктов для похудения: последствия серьезны

Эксперты в области здравоохранения предупреждают после того, как недавнее исследование показало, что люди, которые принимают «чудодейственные» средства для снижения веса, в том числе Ozempic, могут иметь чрезвычайно серьезные проблемы с пищеварением.
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