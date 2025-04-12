Водоканал: Работы на системе ХВС в Астрахани завершены досрочно, холодная вода должна скоро появиться

Коммунальщики уложились в 11 ремонтных часов. Отключение холодной воды на левобережной стороне Астрахани, намеченное с 21:00 11 апреля до 14:00 12 апреля, сведено до более короткого срока: уже в 8 часов утра пресс-служба МУП «Атрводоканал» сообщила, что все службы предприятия выполнили работы в полном объеме.