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Водоканал: Работы на системе ХВС в Астрахани завершены досрочно, холодная вода должна скоро появиться

Водоканал: Работы на системе ХВС в Астрахани завершены досрочно, холодная вода должна скоро появиться

Коммунальщики уложились в 11 ремонтных часов. Отключение холодной воды на левобережной стороне Астрахани, намеченное с 21:00 11 апреля до 14:00 12 апреля, сведено до более короткого срока: уже в 8 часов утра пресс-служба МУП «Атрводоканал» сообщила, что все службы предприятия выполнили работы в полном объеме.

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