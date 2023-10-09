Экс-гендиректор "Спартака" Мележиков оценил ничью с ЦСКА в РПЛ

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Евгений Мележиков высказался о результате матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором красно-белые сыграли со столичным ЦСКА, и объяснил, почему у него нет положительных эмоций от поединка.