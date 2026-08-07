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Козлов из «Металлурга» о переломе ноги: «Вытек костный мозг, порвались две связки. В состоянии шока боли не почувствовал, а потом в глазах потемнело»

Форвард « Металлурга » Андрей Козлов поделился подробностями травмы ноги, полученной в октябре прошлого года на тренировке.

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