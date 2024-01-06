Психологи выясняли, чем опасно долгое сидение в телефоне для ребенка

Переломным моментом для здоровья является четырехчасовое ежедневное использование смартфона.В Южной Корее провели масштабное национальное исследование, чтобы оценить время использования подростками смартфонов и изучить связь между злоупотреблением «сидения в смартфоне» и состоянием психического и физического здоровья детей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии